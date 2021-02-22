جنايات شبرا الخيمة تؤجل نظر قضية المتهمة بقتل زوجها أثناء نومه بطفاية

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل قضية المتهمة بقتل زوجها أثناء نومة وتهشيم رأسه بطفاية سجائر، كطلب الدفاع للاستعداد للمرافعة ولمناقشة الطبيب الشرعي فيما أورده التقرير.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية الأسبق، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة الأسبق، بلاغا من صاحب محل بقاله يدعى "م.م " 46 سنة مقيم دائرة القسم باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور أخطر اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية الأسبق، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية الأسبق، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لمكان الحادث، وتبين وجود جثة "صابر.م"موظف بالمعاش 55 سنة ومقيم بذات العنوان مسجاة على ظهرها بغرفة النوم وبه إصابات، وتم نقلها لمشرحة مستشفى ناصر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص والتحرى وسؤال زوجة المجنى عليه وتدعى "ه.ا" ربة منزل 37 سنة، ومقيمة بذات العنوان أعترفت بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لها وتعديه عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضدها، وعلى إثر ذلك قامت بترك منزل الزوجية لمدة عام حتى تم التوفيق بينهما، وعادت منذ حوالى شهرين إلا أنه استمر فى سوء معاملته لها.

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها، أن المجنى عليه كان لا يعطيها أى مصاريف للمنزل، بل كان يأخذ ما معها من مبالغ مالية، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه وعقب استغراقه بالنوم، قامت بضربه بطفاية سجائر رخام على رأسه أفقدته الوعى، وعقب ذلك قامت بخنقه بطرف الجلباب الذى يرتديه حتى تأكدت من مفارقته للحياة، وأرشدت المتهمة عن الأداة المستخدمة فى الواقعة وتم التحفظ عليها، كما مثلت الواقعة أمام النيابة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم قد استمعت بجلستها اليوم للمتهمة والتي قررت أمام المحكمة بسوء معاملة زوجها وبتعذيب المجني عليه لها وأثار الحروق بجسدها وأن هناك محاضر تثبت اعتداؤه عليها وأنها كانت تحاول الدفاع عن نفسها.