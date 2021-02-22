جامعة حلوان تنظم سلسلة محاضرات حول التراث والمتاحف لتحفيز البحث العلمى

كتب محمد صبحى

أعلن مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي “Cult-HeEd” بجامعة حلوان عن إطلاق سلسلة جديدة من المحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصة فى الفترة من فبراير - أبريل 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا مطاوع مدير المركز.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان رائدة في هذا المجال كونها أول جامعة حكومية تقدم الدراسات التراثية والمتحفية في برامجها الأكاديمية، وحاليا لديها القسم الأكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر، وتهدف لعقد ندوات وورش عمل عن السياحة والتراث والمتاحف بهدف التواصل الثقافي و الفكري بين الباحثين والمتخصصين، حيث تضم الجامعة تخصصات فكرية متميزة ومتفردة تقدم رساله فريدة بجهود كبيرة بهدف التعريف بطرق وآليات الحفاظ على التراث الثقافي وكذلك إدارة المتاحف، وهو ما يضمن نقل هذا العلم الفريد والتعريف به وذلك من خلال اللقاءات وورش العمل التي تقدمها الجامعة في هذا المجال.

وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أن الهدف العام لـ Cult-HeEd هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ، وتحسين التعليم والتدريب والبحث العلمي ورفع كفاءة المتخصصين في مجال التراث الثقافي، كما يسعى المركز إلى تطوير مستوى آداء العاملين في المؤسسات التعليمية والثقافية والتراثية ، وتحسين أساليب وإجراءات العمل ، وترشيد التكاليف وزيادة الموارد وتنويعها.

وقالت الدكتورة رشا مطاوع مدير مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي أن مهمتنا هي تطوير وتحسين التدريب والتعليم لمواكبة التغيرات العالمية الحديثة في مجال تعليم التراث ولتحقيق التكامل في أداء المؤسسات التعليمية، ونشرالوعي المجتمعي ودعم وتحفيز البحث العلمي في مجال التراث الثقافي وخلق جيل من المتخصصين المؤهلين.

وتتناول المحاضرات وورش العمل المقدمة من مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الناشئة وأفضل الممارسات في مجالات التراث والمتاحف، حيث يتم تنسيق جميع ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا عاليا وكذلك من خلال الاستشاريين والمتخصصين في المجالات المعنية.

كما تخاطب هذه المحاضرات الطلاب والباحثين والمهتمين بمجالات التراث والمتاحف والعاملين في الموسسات التراثيه والثقافيه المختلفه والجمهور بشكل عام.