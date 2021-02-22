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تعيين الدكتور حسام رفاعى نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:12 ص
تعيين الدكتور حسام رفاعى نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعى  نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، لمدة أربع سنوات.
 
يًذكر أن الدكتور حسام رفاعى يعمل أستاذا بقسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، وكان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ عام 2018، وتولى منصب عميد كلية السياحة والفنادق فى الفترة من 2012-2018.
 
وشغل منصب رئيس قسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين فى الفترة من 2003-2007، ومديراً لمكتب ضمان الجودة بكلية الآداب جامعة البحرين فى الفترة من 2007-2009، كما كان وكيلا لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان فى الفترة من 2009-2012.

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حسام رفاعى

امتحانات الفصل الدراسى الاول

التعليم العالى

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