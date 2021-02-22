توافد المواطنين بالسويس للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل .. صور

السويس - سيد نون

واصل الأهالى فى محافظة السويس، التوافد على الوحدات الصحية والأماكن التى تتلقى طلبات المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتم استقبال المترددين فى وحده الشهداء وإدارة عتاقه ومدرسة السويس الثانوية القديمه ، ونادى السماد بمدينة السماد ، وذلك من قبل فريق التسجيل التابع للوحدات بهذه المناطق.

ويتم فتح الملف العائلى بصورة الرقم القومى للزوج والزوجة والأبناء أكبر من 18 عاما، ولتسجيل الأطفال أصل شهادات الميلاد المميكنة فقط، على أن يتم بعد ذلك تحديد الموعد المناسب لإجراء الفحص الطبى الشامل للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

وأكد الدكتور أحمد مرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، تقوم الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات بعمل ندوات ولقاءات بجميع الوحدات والمراكز الصحية للمترددين عن أهمية فتح الملف العائلى ومميزات الحصول على خدمات التأمين الصحى الشامل ، وتشجيع المواطنين على الاقبال على التسجيل للاستفادة من الخدمات التى تقدمها المنظومة الصحية للمواطنين .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس، تدعو مديرية الصحة بالسويس جميع المواطنين إلى التسجيل فى المنظومة الجديدة ، وذلك بهدف الحصول على كافة الخدمات الصحية والعلاجية، وإجراء الفحص الطبى الشامل لجميع المواطنين .



التسجيل بمنظومة التامين



المواطنين بالوحدات الصحية بالسويس