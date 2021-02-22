اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل مسابقة قارون 66 للترويج للمحميات الطبيعية

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:30 م
تفاصيل مسابقة قارون 66 للترويج للمحميات الطبيعية بحيرة قارون-ارشيفية
كتب -أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الحكومة المصرية فى تحقيق الهدف الحقيقى من تطوير المحميات الطبيعية وهو الترويج للإمكانيات التي تتمتع بها بما فى ذلك قدرة الإنسان على التصالح مع الطبيعة، وإقامة أنشطة وممارسات مسئولة للتمتع بتلك الطبيعة المتنوعة فى مصر من خلال حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية.
 
وجاء هذا التنشيط من خلال مسابقة قارون 66 للجرى، والتى تنظم مارثون لمجموعة من الشباب في محمية قارون بمحافظة الفيوم وسيقطعون مسافة مابين 44 الى 66 كيلومتر، ومن هنا جاء اسم المغامرة 66.
 
وأفادت الجهات المنظمة لمسابقة قارون 66، أن فكرة المارثون تربط بين الترويج للمحميات الطبيعية، ونعمل على سبل الترويج للمحميات بخلق منتج قادر على جذب فئات كبيرة من المجتمع والشباب للمحميات والتصالح مع الطبيعة وتقدير قيمتها.

بحيرة قارون

المحميات الطبيعية

الترويج للسياحة

قارون 66

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البلوجر منة السنى: سعيت للترويج للسياحة بدون دعوة من أحد لأننى أحب بلدى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:34 م

وزير الآثار يلتقى خالد النبوى بسقارة على هامش تصوير فيلم ترويجى للسياحة.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 07:53 م

أجندة عمل مكثفة لـ"خارجية البرلمان".. 11 ملفا ساخنا على مائدة اللجنة.. إدراج الإخوان كجماعة إرهابية.. والترويج للسياحة وجلب منح دولية للمشروعات.. وحشد دعم دولى مساند لحقوق مصر المائية الثابتة أبرز الأولويات

الأربعاء، 03 فبراير 2021 03:00 ص

زيارة المدونين العالميين للمواقع الأثرية المصرية ترويج للسياحة

الخميس، 28 يناير 2021 02:00 م

مصر جميلة.. "فوتو سيشن" مصرى يونانى بمنطقة الأهرامات للترويج للسياحة

السبت، 23 يناير 2021 09:16 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة