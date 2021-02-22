اليوم السابع
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تفاصيل اجتماع لجنة متابعة وتقييم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:51 م
تفاصيل اجتماع لجنة متابعة وتقييم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس احتماع لجنة متابعة وتقييم قطاع التعليم
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على الإرتقاء والاهتمام بالطالب وربطه بهيئات سوق العمل لتقليص الفجوة بين البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل. 

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم ، بأعضاء لجنة متابعة وتقييم قطاع التعليم والطلاب بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بهدف متابعة الإدارات والمراكز التابعة للقطاع ووضع مقترحات التطوير والتحسين وتقيم المقررات الدراسية ومدى مواكبتها لإحتياجات سوق العمل .

وأوضح الدكتور محمد شقيدف أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة يعمل على توفير وسائل للتواصل مع الطالب من خلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعى ، للوصول إلى المشكلات التى تواجههم وتنمية مهاراتهم فى حل المشكلات والقدرة على الحوار والمساءلة والنقد والتحليل ، وتقييم مخرجات القطاع (الأدلة ، إحصائيات نتائج الطلاب ، إعداد الطلاب بالمدن ، تقارير الأنشطه وغيرها) .

وبحضور ممثلى الهيئات الخارجية من وكيل أول وزارات " وزارة التربية والتعليم ، الصحة ، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى ، ممثل عن هيئه قناة السويس".

ومن الجامعة حضر أعضاء اللجنة الدكتور مدحت صالح ، الدكتورة غادة الطويل ، الدكتور محمد عبد النعيم ،الدكتورة غادة حداد، والدكتورة منى غالى، الدكتور محمد غنيم ، الدكتور محمد تهامى، والدكتورة رحاب كفل ، مديرى عام المدن الجامعية ، ومدير عام شئون الطلاب ،مدير عام الإدارة الطبية ، مدير إدارة التغذية ،مدير عام رعاية الشباب ، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

 

 


الاسماعيلية

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