رئيس جامعة حلوان: الانتهاء من إنشاء الجامعة الأهلية أغسطس المقبل

ماجد تمراز

قال ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه تم وضع حجر الأساس والعمل بدأ منذ شهر يناير فى إنشاءات جامعة حلوان الأهلية، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية بدأت عملها، وتم تحديد موعد 21 أغسطس من العام الجاري لتسليم الجامعة الأهلية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "ستبدأ بكليتين فقط، وفلسلفة الجمعيات الأهلية أن الجامعات الحكومية تبدأ في تبني الجامعات الأهلية، مستفيدة من خبراتها ومعنا دعم الدولة والقيادة السياسية، وهناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك".

وتابع: "البرامج التي سنعمل عليها هي التي تلبي وتحاكي سوق العمل، وفقا لرؤية مصر 2030".