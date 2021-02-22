اليوم السابع
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تعليم الغربية تحصد 4 مراكز جمهورى بمسابقتى الإذاعة المدرسية ومعرض صحافة الطفل

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:24 م
تعليم الغربية تحصد 4 مراكز جمهورى بمسابقتى الإذاعة المدرسية ومعرض صحافة الطفل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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حققت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة ، 4 مراكز جمهورى فى مسابقتى الإذاعة المدرسية ومعرض صحافة الطفل على مستوى الجمهورية

ففى مسابقة الإذاعة المدرسية، فازت مدرسة الدكتور نزيه خلف الابتدائية بإدارة زفتى التعليمية بالمركز الأول للمرحلة الابتدائية ، ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، بإدارة شرق المحلة التعليمية ، بالمركز الرابع للمرحلة الثانوية العامة ، ومدرسة الشهيد وائل طاحون الإعدادية ، بإدارة كفر الزيات التعليمية، بالمركز الخامس

وفى مسابقة معرض صحافة الطفل ، فازت الغربية بالمركز الرابع الجمهورى ضمن مسابقة القطاع الثالث الذى يضم محافظات الجيزة والدقهلية ودمياط وقنا .

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب المشاركين فى المسابقات ، وفريق العمل ، والمدارس الفائزة ، والتوجيه العام للصحافة بالمديرية والإدارات التعليمية الفائزة ، للجهد الرائع والمتميز خلال المشاركات فى المسابقات الوزارية متمنياً لهم التوفيق والنجاح فى جميع المسابقات والأنشطة.

 

 

 


الغربية

تعليم الغربية

وكيل تعليم الغربية

مسابقة الاذاعة المدرسية

معرض صحافة الطفل

مدرسة الدكتور نزيه خلف

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