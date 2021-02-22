تعليم الغربية تحصد 4 مراكز جمهورى بمسابقتى الإذاعة المدرسية ومعرض صحافة الطفل

الغربية - عادل ضرة

حققت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة ، 4 مراكز جمهورى فى مسابقتى الإذاعة المدرسية ومعرض صحافة الطفل على مستوى الجمهورية.

ففى مسابقة الإذاعة المدرسية، فازت مدرسة الدكتور نزيه خلف الابتدائية بإدارة زفتى التعليمية بالمركز الأول للمرحلة الابتدائية ، ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، بإدارة شرق المحلة التعليمية ، بالمركز الرابع للمرحلة الثانوية العامة ، ومدرسة الشهيد وائل طاحون الإعدادية ، بإدارة كفر الزيات التعليمية، بالمركز الخامس.

وفى مسابقة معرض صحافة الطفل ، فازت الغربية بالمركز الرابع الجمهورى ضمن مسابقة القطاع الثالث الذى يضم محافظات الجيزة والدقهلية ودمياط وقنا .

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب المشاركين فى المسابقات ، وفريق العمل ، والمدارس الفائزة ، والتوجيه العام للصحافة بالمديرية والإدارات التعليمية الفائزة ، للجهد الرائع والمتميز خلال المشاركات فى المسابقات الوزارية متمنياً لهم التوفيق والنجاح فى جميع المسابقات والأنشطة.