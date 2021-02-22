وأعرب شبان عن تفاؤله الحذر بهذه الخطوة ، وذلك خلال الاجتماع التشاوري مع وزراء الصحة في الولايات الفيدرالية في بداية الأسبوع.



وقال " إنه بعد محادثات اليوم يمكن القيام بهذه الخطوة في غضون أسبوع في كافة الولايات الفيدرالية" ، موضحا أن المعلمين وموظفي المدارس الابتدائية كانوا سابقا في المجموعة ذات الأولوية الثالثة، إلا أنه وفقا للضرورة الملحة تم نقلهم إلى مجموعة الأولوية الثانية ، مؤكدا أن المجموعات المعرضة للخطر تشمل في الفئة الأولى من تزيد أعمارهم عن 80 عامًا أو المصابين بأمراض مزمنة .

