تجديد حبس مزارع و3 عاطلين بتهمة إطلاق نار على صاحب محل في القاهرة

قرر قاضى المعارضات في محكمة جنح حلوان، تجديد حبس مزارع و3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إطلاق نار على صاحب محل بقالة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شخص "مالك محل بقالة" مصاب بطلق ناري، وبسؤال شقيق زوجته أكد أنه أثناء تواجده بالمحل ملكه فوجئ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية، قام بإطلاق عيار ناري تجاهه ولاذ بالفرار، وأضاف بوجود خصومة ثأرية بين شقيق المصاب وإحدى العائلات ببلدتهم بمحافظة سوهاج.

وبإجراء التحريات تمكن القوات الأمنية من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارع، و3 عاطلين مقيمين بنطاق محافظتي سوهاج والقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم. وبمواجهتهم أكد أحدهم بأنه نظراً لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المصاب، قام بتحريض باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهمين.