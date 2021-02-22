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تجديد حبس راعى أغنام قتل مزارع فى أرضه بأبو حماد بالشرقية

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:15 ص
تجديد حبس راعى أغنام قتل مزارع فى أرضه بأبو حماد بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبوحماد الجزئية بالشرقية، اليوم الاثنين، تجديد حبس راعى أغنام، للمرة الثانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مزارع بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما فى أرض المجنى عليه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وراعى أغنام ، شاب فى العشرينيات من عمره ؛ بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجنى عليه ، وتطور الأمر إلى طعنه المجنى عليه طعنة أودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

 

 


الشرقية

جريمة قتل

راعى اغنام

قرية الخيس

مستشفى ابوحماد

محكمة ابو حماد الجزئية

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