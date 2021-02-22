بريطانيا تمنع طائرات بوينغ 777 المجهزة بمحرك "برات آند ويتنى" الدخول لمجالها الجوى

كتب أحمد عرفة

منعت بريطانيا طائرات بوينغ 777 المجهزة بمحرك "برات آند ويتني" الدخول لمجالها الجوي، وفقا لخبر عاجل بته قناة العربية منذ قليل.

وعلقت بريطانيا دخول طائرات بوينغ 777 إلى أجوائها مؤقتا بعد حادث دنفر.

وفى وقت سابق نجا ركاب طائرة أمريكية على متنها 231 راكبا من كارثة مفزعة كادت تضاف لحوادث الطيران، وهى متجهة من "دنفر" عاصمة ولاية كولورادو إلى هونولولو عاصمة ولاية هاواي بالمحيط الهادى، حيث اشتعل محرك الطائرة فجأة بعد إقلاعها بـ 10 دقائق بسبب عطل طارئ اشتعل بسببه أحد محركاتها بالنار، وتناقلت وسائل الاعلام العالمية فيديو للحظة اشتعال محرك الطائرة وتناثر أجزاء منه.