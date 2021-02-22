بدء جلسة للبرلمان العربى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

كتب سمير حسنى

بدأت قبل قليل، جلسة البرلمان العربى برئاسة عادل العسومى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

كان البرلمان العربى ومجلس النواب المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وقعا بروتوكول تعاون مشترك، لتبادل الخبرات، وذلك خلال فعاليات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للبرلمان العربى برئاسة عادل العسومى، والتى تعقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى كلمة أن التعاون سيتوجه نحو إحياء قيم الفضائل العربية المشتركة، موضحا أن مجلس النواب المصرى لن يألو جهدًا فى دعم ومساندة البرلمان العربى فى أول خطواته الحثيثة فى دعم وتنسيق الرؤى العربية.