باحث بريطانى يفضح مساعدة قطر لداعش ماليا ولوجستيا وتسهيل تمويله

كتبت رباب فتحى

تناول تيم جاكوبي، الباحث البريطانى فى جامعة مانشستر، فى ورقة بحثية تحمل عنوان "داعش: السيادة الإقليمية والحكم"، مطالبة داعش فى يونيو 2014 بالسيادة، وتصنيفه كجهة مسلحة "غير حكومية"، وكيف ساعدت بعض دول المنطقة فى دعم التنظيم.

ووفقا للباحث البريطانى، تعتقد واشنطن أيضًا أن تنظيم داعش تلقى المساعدة من دول مثل قطر، ورغم عدم الاعتراف بها علنًا، فقد اتهمت مذكرة مسربة من المستشار السابق للرئيس أوباما، جون بوديستا فى 2016 قطر بـ "تقديم دعم مالي ولوجستي سري إلى داعش والجماعات المتطرفة الأخرى في المنطقة".

وقال إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تشتبه منذ فترة طويلة في أن أفراد العائلة المالكة السابقة قد سهّلوا عمليات التنظيم من خلال التوثيق والتمويل عن طريق مستشار حكومي سابق هو عبد الرحمن بن عمير النعيمي، الذي تم تصنيفه على أنه إرهابي عالمي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر 2013 .

وأضاف الباحث، أنه من المؤكد أن داعش أرسل نشطاء ، أو حرض آخرين ، على مهاجمة أهداف خارجية في الغالب ضمن 39 دولة دعمت العمل العسكري في سوريا و العراق - والتي كانت قطر جزءًا منها.

في حين أنه من الصعب التمييز بين المهمات ذات القيادة المركزية والخلايا المحلية المستقلة التي تسعى إلى ربط نفسها بعلامة داعش التجارية ، يبدو أن 17 منها على الأقل (باستثناء كندا والسويد وإيران وإندونيسيا) كانت مستهدفة بين 2014 و 2016، اشتملت العديد من العمليات على أعمال عنف ضد مسئولي الدولة أو نُفِّذت في مواقع حكومية، إلى جانب الرسائل المصاحبة الموجهة بشكل خاص إلى قيادتهم السياسية، تشير إلى أن تنظيم داعش يعتبر نفسه متورطًا في حرب دفاع عن النفس ضد تحالف دولي معاد.

وتم التأكيد على هذه النقطة مرارًا وتكرارًا في قسم "العمليات العسكرية" الذي ظهر في الأعداد الأربعة الأخيرة من مجلة دابق، التي نُشرت بين نوفمبر 2015 ويوليو 2016، تم تقديم مقتل 86 شخصًا في يوم الباستيل عام 2016 في نيس ، على سبيل المثال ، على أنه "رد" لدعوات داعش لاستهداف الدول المشاركة في التحالف الذي يقاتل الخلافة ".