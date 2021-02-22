انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد اليوم الإثنين، برعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرى عموم القطاع.

وأشارت الدكتورة ماجده هجرس، إلى جاهزية القطاع لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ، حيث تبدأ الامتحانات من 27 فبراير وتستمر حتى 21 مارس القادم، ويستثنى من ذلك بعض الكليات ذات الأعداد الكبيرة.

كما ناقش المجلس وضع السياسات والإجراءات الخاصة بتنظيم العمل بقطاع الدراسات العليا.

وطالبت الدكتورة ماجدة هجرس بإعداد كتيب للمبعوثين يشمل كل ما يخص الهيئة المعاونه من سياسات وإجراءات خاصة بالعمل وقواعد عامة والمدد الزمنية.

هذا وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس عن تنظيم مسابقة أفضل مكتبه على مستوى كليات الجامعة.