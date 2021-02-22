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اليوم.. الحكم على محمد وزيرى فى اتهامه بالنصب على هيفاء وهبى

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:00 ص
اليوم.. الحكم على محمد وزيرى فى اتهامه بالنصب على هيفاء وهبى محمد وزيرى داخل القفص - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تنطق اليوم الاثنين محكمة جنح الشيخ زايد بالحكم على محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى اتهامه بالنصب عليها.

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانونى ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة. 

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

 
 

محمد وزيرى

هيفاء وهبى

نصب واحتيال

محاكمة محمد وزيرى

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