الهند للعلوم الطبية يحذر: سلالات كورونا الجديدة في مومباي الأكثر عدوى وخطورة

كتب - محمود جلال

حذر مدير معهد الهند للعلوم الطبية AIIMS- الدكتور رانديب جوليريا، من أن سلالات فيروس كورونا الجديدة الموجودة في ولاية ماهاراشترا وعاصمتها موباى ثالث أكبر المدن الهندية، يمكن أن تكون أكثر خطورة وقابلية للانتقال من الأصلية، وفقًا لما نشر بموقع thehealthsite.



رئيس AIIMS يحذر سلالات كورونا الهندية يمكن أن تكون أكثر عدوى وتسبب إعادة العدوى

وأوضح المسئول الهندى أن مناعة القطيع من فيروس كورونا هي "أسطورة" في الهند لأن 80% على الأقل من الناس يحتاجون إلى أجسام مضادة لحماية جميع السكان، وأضاف: "السلالة الهندية الجديدة شديدة العدوى وخطيرة ويمكن أن تتسبب في إعادة العدوى لأولئك الذين طوروا أجسامًا مضادة في السابق.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تم اكتشاف ما يقرب من 240 سلالة جديدة من سلالات كورونا في جميع أنحاء الهند، سلالات فيروس كورونا الجديدة هي السبب الرئيسي وراء الارتفاع المفاجئ في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا النشط التي تشهدها البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية إن الهند شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في عدد الحالات النشطة لـ فيروس كورونا والتي تم ربطها بـ 1،45634 تمثل 1.32 في المائة من إجمالي الإصابات في البلاد.

جدير بالذكر أنه في 19 نوفمبر فصاعدًا، تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة يوميًا، ثم بعد شهر تم تخفيض هذه الحالات إلى النصف، الخميس، تم الإبلاغ عن 13179 حالة جديدة ، وهو الأعلى منذ أكثر من أسبوعين، و هذا الأسبوع ، أبلغت ولاية ماهاراشترا لأول مرة عن أكثر من 5000 حالة بعد انقطاع دام 75 يومًا. وبالمثل ، بدأت الحالات في الزيادة في ولاية كيرالا، والبنجاب، وولايات أخرى أيضًا.