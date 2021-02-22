النيابة تطلب التقرير الجنائى وتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة شقة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير خبراء المعمل الجنائي بشأن رفع الأدلة من موقع سرقة شقة سكنية بالجيزة، كما طلبت نتائج تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددا من المشتبه بهم، لكشف هوية المتهم بسرقة مشغولات ذهبية، من شقة سكنية، وتبين من خلال المعاينة، أن المتهم استخدم مفتاحا مصطنعا في دخول الشقة، حيث تم فتح الباب بطريقة شرعية، ولم يتم العثور على آثار كسر بمنافذ الشقة.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذي شهد السرقة، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة، وبيان كيفية السرقة، وجمع الأدلة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، الذي لم يوجه اتهاما لشخص بعينه بارتكاب السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم تمكن من الدخول بواسطة مفتاح مصطنع، مستغلا غياب المقيمين بالشقة، واستولى على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفحص عددا من المشتبه بهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.