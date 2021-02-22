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المرشد الإيرانى يهاجم "نهج أوروبا" تجاه طهران: "غير منصف"

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:10 م
المرشد الإيرانى يهاجم "نهج أوروبا" تجاه طهران: "غير منصف" خامنئى
كتب أحمد عرفة

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شن المرشد الإيراني على خامنئي هجوما على نهج أوروبا تجاه طهران قائلا، إن هذا النهج غير منصف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها تعهد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بألا ترضخ بلاده للضغوط الخارجية، مشددا على أن إيران بإمكانها تخصيب اليورانيوم حتى بمستوى 60%.

وفى وقت سابق دعا المرشد الإيراني على خامنئي يدعم قرار البرلمان الرافض لاتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الدولية حول التفتيش النووي.

كما دعا على خامنئى، البرلمان والحكومة إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون، قائلا، إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران".


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