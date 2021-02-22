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المحكمة العليا تسمح لمدعى نيويورك بالاطلاع على حسابات ترامب ضمن تحقيقات ملفه الضريبي

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:22 م
المحكمة العليا تسمح لمدعى نيويورك بالاطلاع على حسابات ترامب ضمن تحقيقات ملفه الضريبي ترامب
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة NBC  الأمريكية، أن المحكمة العليا تسمح لمدعي عام نيويورك بالاطلاع على حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمن التحقيقات الخاصة بملفه الضريبي، وفقا لمصدر إعلامية.

وفى وقت سابق كشف فيلم وثائقى جديد لبى بى سى، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرض على رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن يوصله إلى المنزل على متن طائرة إير فورس وان، وذلك بعدما التقى كلاهما للمرة الثانية فى قمة فى هانوي بفيتنام عام 2019.

وأوضحت صحيفة بيزنس انسايدر، أن وثائقى بى بى سى الذى ياتى فى ثلاث حلقات بعنوان " ترامب يسيطر على العالم" يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات ترامب وكيم غير الناجحة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

 

 


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