اليوم السابع
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الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا لوافدين من الخارج

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:23 ص
الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا لوافدين من الخارج كورونا في الصين
رويترز

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة جديدة بكوفيد -19 في البر الرئيسي في 21 فبراير مقارنة بسبع حالات في اليوم السابق.
 
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.
 
وسجلت الصين أيضا ثماني حالات إصابة جديدة بدون أعراض مقابل ست حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.
 
ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 89842 حالة في حين ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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