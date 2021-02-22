الصحة: نستقبل 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا خلال أيام

كتب ــ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد علي أن يتم عمليات التطعيم للفئات الأولي باللقاح منعا لمضاعفات الفيروس .

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"اليوم السابع": إن مصر بصدد استقبال 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" أواخر الشهر الجارى، وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.

وأضاف أن مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، كما أشار إلى أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طواريء من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.

يذكر أنه تم نشر نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بنتائج بروتوكولات التشخيص والعلاج في كبرى المجلات العلمية الدولية، كما أن وزارة الصحة والسكان قادت مصر خلال جائحة فيروس كورونا على مستوى بروتوكولات العلاج والأبحاث العلمية، وتم تدريب الأطباء بوزارة الصحة والجامعات المصرية على طرق تطبيق البروتوكولات.

وشهدت مصر وضع غير مسبوق في الدول العربية من خلال تشكيل اللجنة العلمية ووضع بروتوكولات موحدة وبتوقيتات زمنية محددة لعلاج فيروس كورونا المستجد وتطبيقها بجميع مستشفيات مصر.