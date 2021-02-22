الصحة تكشف عن الخدمات المقدمة لمرضى الإيدز بمراكزها على مستوى الجمهورية

وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها الوزارة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرى حيث تضمن الرعاية الإكلينيكية مع تقديم العلاج مجانا مع عمل الفحوص المجانية .

وقالت وزارة الصحة إنه يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكانت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، أكدت التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتحديث الدليل الوطني للإيدز بما يساهم في توفير أحدث بروتوكولات العلاج، لافتًا إلى سعي البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز للوصول إلى استراتيجية (90 - 90 -90 ) والتي تهدف إلى الوصول إلى 90٪؜ من العدد التقديري للمصابين بالإيدز في مصر، وتغطية 90٪؜ ممن تم الوصول إليهم بالخدمات العلاجية، ووصول 90 ٪؜ منهم لتقليل الحمل الفيروسي، وبالتالي ضمان حياة صحية للمصابين وتقليل فرص انتقال العدوى، بهدف القضاء على الإيدز بحلول عام 2030.

يذكر أنه يوجد 38 مليون متعايش مع مرض الإيدز على مستوى العالم، وتم ربط الأدلة الإرشادية للمنظمة الخاصة بالتعامل مع الإيدز بالدليل الإرشادي الوطني المصري.