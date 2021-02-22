الصحة العالمية: لا معلومات حول وجود خطورة من لقاحات كورونا حتى الآن

كتب أحمد عرفة

أكدت كبيرة الموظفين العلميين لمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أنه لا تتوفر لديها معلومات تشير إلى أن أيا من اللقاحات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا قد يمثل خطرا على صحة الناس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت كبيرة الموظفين العلميين لمنظمة الصحة العالمية، إن هذه القضية مهمة للغاية، يجب أن يفهم المرضى مدى فعالية نظام مراقبة أمن اللقاحات خاصة مع العلم بأنها ظهرت في الأسواق في غضون فترة زمنية وجيزة جدا.

وأوضحت كبيرة الموظفين العلميين لمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن كل دولة تقوم بالمراقبة بنفسها، بينما تعمل منظمة الصحة العالمية على الجوانب التنسيقية، مستطردة : "لدينا اللجنة الاستشارية العالمية الخاصة بأمن اللقاحات، التي تنظر على أساس أسبوعي في البيانات الواردة لدينا من كل الدول والمنتجين وهيئات الرقابة.

وتابعت كبيرة الموظفين العلميين لمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، : حتى الآن تم الحقن بحوالي 200 مليون جرعة من اللقاحات في بلدان عدة، ولا توجد أي مؤشرات فيما يتعلق بالأمن تثير قلقا جديا لدينا، لكننا سنواصل تحليل البيانات الآتية والعمل على المراقبة.