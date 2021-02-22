السيطرة على حريق مصنع المناديل بمدينة السادات بعد تجدد اشتعال النيران به

المنوفية - محمد فتحى

سيطرت قوات الحماية المدينة على تجديد اشتعال النيران بمصنع المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمصنع المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع المناديل الورقية في المنطقة الصناعية بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بمحافظة المنوفية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق، وجارى عملية التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية، أن قوات الحماية المدنية تواصل عملية التبريد لحريق مصنع المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية .