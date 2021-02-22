اليوم السابع
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السياحة والأثار تعرض أفلام قصيرة عن معبد أبو سمبل.. فيديو

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:04 م
السياحة والأثار تعرض أفلام قصيرة عن معبد أبو سمبل.. فيديو معبد أبو سمبل
كتب محمد أسعد

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أصدرت وزارة السياحة والآثار أفلام قصيرة للاطفال، عن معبد أبو سمبل وذلك تزامنا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل.
 
 
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي السياحي والاثري لدى المواطنين وخاصة الاطفال وطلاب المدارس، وتعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية العريقة وبمقومات مصر السياحية وكيفية الحفاظ عليها.
 
تجدر الاشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل تحدث مرتين كل عام احداهما يوم 22 أكتوبر والاخرى 22فبراير.

أبو سمبل

السياحة والآثار

السياحة المصرية

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