السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بترويج الحشيش بالبساتين

كتب: أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة 50 قطعة حشيش مخدر للاتجار فيها في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "عمر س"، 37 سنة، عامل بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات الضابط بقسم شرطة البساتين أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بحق المتهم فانتقل حيث أيقن بتواجده فضبطه وبحوزته حقيبة بداخلها 50 قطعة من جوهر الحشيش وبتفتيشه عثر على هاتفين محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه.