الزراعة تحذر مزارعى القمح من رى المحصول بسبب العواصف والأمطار

كتب ــ عز النوبى

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه نظرا للظروف الجوية المتوقعة اعتبارا من غد الثلاثاء وحدوث بعض التغيرات المناخية تؤدى الى عواصف وأمطار خلال نهاية الأسبوع، يجب على مزارعي القمح تجنب ري المحصول حاليا حتى لا يتسبب ذلك في حدوث رقاد، وعلى المزارعين فتح قنوات الري على المصارف لتصريف أي مياه متراكمة في الحقل وهذا يساعد على تقليل فرص الرقاد وفى حالة عدم كفاية مياه المطر يتم الري بعد جفاف الأرض ري على الحامي.

وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوعية المزارعين بكيفية تخفيف آثار الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

كما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة في جميع قطاعات الوزارة و28 من مديريات الزراعة فى المحافظات، بالتواجد الميداني في الحقول لمتابعة تنفيذ النصائح والارشادات الدورية التي تصدرها الوزارة للاطمئنان على الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح، ووقايتها من الأمراض وحل المشكلات التي تواجه المزراعين على أرض الواقع.

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعات للمحصول الأول للقمح لزيادة الانتاجية، ولجان متخصصة بالتنسيق مع مديريات الزراعة لمتابعة مساحات القمح ذات الأصناف المبكرة، مشيرا إلى أن المناخ الحالى من ناحية درجات الحرارة تعد مثالية لإنتاجية القمح لإتمام واكتمال عملية الطرد للسنابل وامتلاء الحبوب دون تعرضها إلى موجات ارتفاع فى درجات الحرارة بصورة مفاجئة لإتمام عملية النضج والحصول على محصول مبشر من هذه المساحات.