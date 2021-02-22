الرى تحذر من أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس

كتبت ـ أسماء نصار

حذر مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى من سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.



وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار غدا الثلاثاء على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وجنوب سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.



وتشير التوقعات إلى أن حالة من عدم الاستقرار سوف تؤثر اليوم بأمطار متفرقة على محافظة مطروح تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وهطول البَرَد أحيانًا، على أن تمتد في وقت لاحق من اليوم نحو الاسكندرية وشمال الدلتا.



ويتوقع خبراء الطقس أن يتسع نطاق تأثير هذه الحالة غدًا الثلاثاء وتزداد شدتها مع امطار غزيرة على الاسكندرية والدلتا، تكون غزيرة جدًا احيانًا وتترافق بالرعد وهطول البَرَد، تمتد متفاوتة الشدة لاجزاء من القاهرة، منطقة القناة وخليج السويس، وسط سيناء ومناطق متفرقة بشمال سيناء، قد تصل لاقصى شمال الصعيد، ويصحب ذلك انخفاض طفيف للحرارة مع طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا.



ويتراجع تأثير الحالة يوم الاربعاء وان استمرت فرص الامطار قائمة على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.









