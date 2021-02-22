اليوم السابع
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الرئيس يوجه باستكمال العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضى فى توشكى

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:50 م
الرئيس يوجه باستكمال العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضى فى توشكى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضى فى توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ بتوشكى، فضلًا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيًا لتحقيق الهدف الاستراتيجى المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية فى مصر.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.


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