اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتابع محاور تطوير منظومة القطن المصرى واستصلاح أراضى توشكى

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:48 م
الرئيس السيسي يتابع محاور تطوير منظومة القطن المصرى واستصلاح أراضى توشكى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصرى من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى فى جنوب الوادى بتوشكي".


السيسي

القطن المصري

توشكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ويؤكد التطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائى القائم فى جميع المجالات خاصة على الصعيد العسكرى.. كينيث ماكينزى يؤكد متانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:32 م

كينيث ماكينزى يؤكد للرئيس السيسي متانة العلاقات العسكرية بين مصر وأمريكا

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:26 م

الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:21 م

الرئيس السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية وإدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة.. ومواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

الأحد، 21 فبراير 2021 06:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة