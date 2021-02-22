الرئيس السيسي يتابع محاور تطوير منظومة القطن المصرى واستصلاح أراضى توشكى

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصرى من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى فى جنوب الوادى بتوشكي".