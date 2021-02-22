وأضاف عبد الغني- في تصريحات متلفزة أودرتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن " إعلان الناتو أتاح فرصة لجميع أطراف النزاع لإعادة الحساب والتوصل إلى نتيجة توصلنا إليها منذ فترة طويلة، وهي أن استخدام القوة ليس هو الحل" ، مشيرًا إلى زيادة العنف هناك وأن هناك حاجة لجهد ملموس عالميًا لإرسال إشارات تفيد بأن أنواعًا معينة من السلوك غير مقبولة.



وتابع قائلا إن " مدة البقاء وعدد القوات الدولية يعتمدان على شدة الحرب" . معربا عن سعادته بعلاقته مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مؤكدًا أنه وجد تماسكًا جديدًا بين المجتمع الدولي تجاه أفغانستان.



وقال الرئيس الأفغاني -فيما يتعلق بالدعوات المتزايدة بشأن الحكومة المؤقتة- إن " المستقبل سيحدده شعب أفغانستان ، وليس شخصًا يجلس خلف المكتب ويحلم، مضيفا أنه "من جانبنا، لدينا شعور بالإلحاح، ونحن على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة ، وستكون هناك قرارات صعبة مطلوبة".

