الخارجية الأمريكية: مستعدون لإشراك روسيا فى محادثات حول الاستقرار بالعالم

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع روسيا فى مجال ضمان الاستقرار الاستراتيجى فى العالم، متابعا: "نحن مستعدون لإشراك روسيا فى محادثات حول الاستقرار الاستراتيجى فيما يتعلق بالحد من الأسلحة وحل المسائل الأمنية الناشئة".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت وزير الخارجية الأمريكى، إلى اهتمام الولايات المتحدة بالتعاون مع جميع الدول، بما فيها روسيا والصين، فى بلورة القواعد الدولية للسلوك المسؤول فى الفضاء الكوني، مشيدا بتحرك الإدارة الأمريكية الجديدة السريع لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو ("ستارت-3")، مع أنه ذكر عما وصفه بتناقض بين تحذيرات روسيا من مغبة عسكرة الفضاء وتجربة لسلاح مضاد للأقمار الصناعية أجريت فى ديسمبر الماضي.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، أن موسكو استخدمت أسلحة كيميائية لقتل مواطنيها، بمن فيهم المعارض أليكسى نافالنى.