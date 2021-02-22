اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ طفلا حشرت رأسه في سور بلكونة بالعبور

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:38 م
الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ طفلا حشرت رأسه في سور بلكونة بالعبور الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ طفل حشرت رأسه بسور بلكونة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من إنقاذ طفل حشرت رأسه بسور البلكونة أثناء لهوه بسكن والده بالدور الثالث بالحى الثامن بمدينة العبور.

تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من والد الطفل "م أ"، يفيد بأن الطفل أثناء لهوه ببكونة الشقة بالدور الثالث بالحى الثامن بمدينة العبور حشرت رأسه بسور البلكونة.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد نصار رئيس فرع الحماية المدنية بالعبور، وسيارة الإنقاذ، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم استخراج رأس الطفل من السور بسلام دون أن يصاب الطفل بأى أذى.

وتقدمت أسرة الطفل بالشكر لرجال الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب، على سرعة التحرك لمكان البلاغ وإنقاذ الطفل، مثمنين سرعة التحرك فور التأكد من جدية البلاغ.

الطفل ورأسه محشور بسور البلكون

الطفل ورأسه محشور بسور البلكون

 

خلال استخراج راس الطفل من الحديد
خلال استخراج راس الطفل من الحديد

 


الحماية المدنية بالقليوبية

مدينة العبور

سور بلكونة

طفل حشرت رأسه بسور

امن القليوبية

اخبار القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رجال الحماية المدنية بالقليوبية يشاركون فى رفع مياه الأمطار.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:50 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخلفات أعلى عقار بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:24 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخلفات معرض مفروشات فى شبرا

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:29 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحطة وقود بشبرا دون خسائر بالأرواح

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:43 ص

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بورشة دعاية وإعلان بطوخ

الأحد، 17 يناير 2021 04:08 ص

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مزرعة دواجن خالية بطوخ

الجمعة، 15 يناير 2021 12:56 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة