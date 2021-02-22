الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ طفلا حشرت رأسه في سور بلكونة بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من إنقاذ طفل حشرت رأسه بسور البلكونة أثناء لهوه بسكن والده بالدور الثالث بالحى الثامن بمدينة العبور.

تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من والد الطفل "م أ"، يفيد بأن الطفل أثناء لهوه ببكونة الشقة بالدور الثالث بالحى الثامن بمدينة العبور حشرت رأسه بسور البلكونة.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد نصار رئيس فرع الحماية المدنية بالعبور، وسيارة الإنقاذ، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم استخراج رأس الطفل من السور بسلام دون أن يصاب الطفل بأى أذى.

وتقدمت أسرة الطفل بالشكر لرجال الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب، على سرعة التحرك لمكان البلاغ وإنقاذ الطفل، مثمنين سرعة التحرك فور التأكد من جدية البلاغ.

الطفل ورأسه محشور بسور البلكون