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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع قطن بالخانكة

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:58 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع قطن بالخانكة حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدني بالقليوبية، من السيطرة على حريق بمصنع قطن بمدينة الخانكة، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العيد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمصنع قطن بمدينة الخانكة.

على الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وبالفحص تبين أن الحريق كان بتشوينات امام المصنع على مساحة 50 متر مربع، وتمت السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.


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