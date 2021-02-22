التعليم: امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية لن يضاف لمجموع الطالب

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول لن يضاف لمجموع الطالب ولن يدخل ضمن درجات تنسيق الثانوى العام نهاية العام، موضحة أن الطالب ينسق بعد الشهادة الإعدادية بمجموع درجات الفصل الدراسى الثانى.

وحددت الوزارة عدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.

قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المعلمين سيعودون للعمل بالتنسيق بين مديرى المديريات والمحافظ فى كل محافظة فى إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول التى تنطلق بداية من 27 فبراير الجارى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأضاف نائب الوزير فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الموجهين الأوائل فى الإدارات يضعون أسئلة الامتحانان وفقا للمواصفة التى أعلنتها الوزارة وأرسلت بها كتاب دورى إلى المديريات التعليمية، حيث يكلف مدير عام الإدارة الموجهين بوضع ورقة الامتحان المجمعة فيما درسه الطالب فى محتوى الفصل الدراسى الأول، قائلا: ورقة الأسئلة هى نفس ورقة الإجابة.

وأوضح نائب الوزير، أن المدارس تقوم بتصحيح الامتحان الموحد وتظهر للطالب درجة كل مادة ويشترط حصول الطالب على 25% فى كل مادة فى الامتحان المجمع ومن لم يحصل على هذه النسبة سيكون له امتحان تكميلى فى المادة التى لم يحصل فيها على 25% فقط، موضحا أن الطالب فى صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الإعدادى يظهر له المجموع الكلى ودرجة كل مادة ويجب أن تكون أسئلة كل مادة منفصلة عن المادة الأخرى فى نفس الورقة الامتحانية فى الاختبار المجمع، مؤكدا أن من يقوم بالتصحيح يقدر كل مادة على بعضها ويمنح الطالب الدرجة المخصصة للمادة.