تعرف على قرارات وزير التعليم بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية.. إنفوجراف

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء، اليوم، عقد امتحان للشهادة الإعدادية يوم 7 مارس وسيكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز) ، وتأتى تفاصيل القرار كالتالى:

- سيتم عقد امتحان يوم 7 مارس المقبل لجميع المواد (متعدد التخصصات).

- الامتحان سيكون فيما تم تدريسه فى الفصل الدراسى الأول.

- الامتحان سيكون يوم واحد فقط فى لجان مدرسية.

- نتيجة الامتحان ستكون اجتياز أو عدم اجتياز.

- لن تضاف درجات امتحان الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام.

- يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثاني.

- الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي.

- يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التى سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط.

- يتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى ) وفق درجات الفصل الدراسى الثانى.

- يُعقد امتحان الفصل الدراسى الثانى بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسى الثانى فقط وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.





قرارات وزير التعليم بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية



قرارات وزير التعليم بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية





قرارات وزير التعليم بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية







