البيت الأبيض: بايدن سيأمر بتنكيس الأعلام لـ5 أيام حدادا على ضحايا كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن سيلقي تصريحات الليلة لتكريم ما يقرب من 500 ألف أمريكي ماتوا بسبب فيروس كورونا.

وقالت فى مؤتمرها الصحفي اليومي في البيت الأبيض إن بايدن سيأمر بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية إلى منتصف السارية لمدة خمسة أيام تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدوا في الوباء.

وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ، توفي حتى الآن 499186 أمريكيًا بسبب فيروس كورونا.

وكان جو بايدن تحدث قبل قليل في البيت الأبيض للإعلان عن تغييرات في برنامج حماية الراتب ، وهو برنامج قروض للأعمال الصغيرة تم إنشاؤه بواسطة أول حزمة إغاثة من فيروس كورونا.

اجتذب البرنامج دعمًا من الحزبين في الكونجرس ، لكن البرنامج تعرض لانتقادات بسبب توجيه الأموال إلى الشركات الكبيرة بدلاً من الشركات الصغيرة ، وكثير منها على وشك الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

أعلن بايدن أن إدارته ستقدم فترة تقديم قرض حصري مدتها أسبوعين للشركات والمؤسسات غير الربحية التي تضم أقل من 20 موظفًا ، بدءًا من يوم الأربعاء.

قال الرئيس إن إدارته ستضمن "إنفاق كل دولار بشكل جيد" في برنامج القروض.

أنهى جو بايدن تصريحاته القصيرة من خلال حث الكونجرس مرة أخرى على تمرير حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

أقر الرئيس بأن بعض خصومه انتقدوا حجم الحزمة ، لكن بايدن جادل بأن كل عنصر من التشريع ضروري لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون ماليًا بسبب الوباء.

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تريد من الغرفة تمرير حزمة الإغاثة بحلول نهاية الأسبوع. يتطلع بايدن إلى التوقيع على الحزمة قبل 14 مارس ، حيث من المقرر حاليًا انتهاء صلاحية إعانات البطالة الممتدة.