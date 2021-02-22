الإمارات تبحث مع أذربيجان سبل التعاون الثنائى

بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بالإمارات وزير شؤون الرئاسة، مع مادت غولييف وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان سبل التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ منصور بن زايد، وزير الصناعات الدفاعية بأذربيجان، على هامش "معرض الدفاع الدولي – آيدكس 2021" الذي افتُتح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
الإمارات تبحث مع أذربيجان سبل التعاون الثنائىالإثنين، 22 فبراير 2021 12:00 ص
نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى منصور بن زايد
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بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بالإمارات وزير شؤون الرئاسة، مع مادت غولييف وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان سبل التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين.
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