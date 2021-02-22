اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تبحث مع أذربيجان سبل التعاون الثنائى

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:00 ص
الإمارات تبحث مع أذربيجان سبل التعاون الثنائى نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى منصور بن زايد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بالإمارات وزير شؤون الرئاسة، مع مادت غولييف وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان سبل التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ منصور بن زايد، وزير الصناعات الدفاعية بأذربيجان، على هامش "معرض الدفاع الدولي – آيدكس 2021" الذي افتُتح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
 


الإمارات

أذربيجان

الإمارات وأذربيجان

منصور بن زايد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة