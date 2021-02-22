اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 08:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإدارية العليا تحدد 1 مارس لنظر طعون مرتضى منصور لإلغاء اللجنة المؤقتة

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:15 ص
الإدارية العليا تحدد 1 مارس لنظر طعون مرتضى منصور لإلغاء اللجنة المؤقتة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق-أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 1 مارس المقبل، لنظر الطعون المقامة من هانى زادة عضو مجلس إداره نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى.
 
واختصمت الطعون التى حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666" إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة.
 
كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الغدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
 
وتضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.
 

مرتضي منصور

مجلس الدولة

نادي الزمالك

حل مجلس ادارة الزمالك

مرتضى منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة