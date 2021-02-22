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الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد.. أمطار وثلوج ببعض المناطق

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:47 ص
الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد.. أمطار وثلوج ببعض المناطق حالة الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» إن «درجات الحرارة ارتفعت تدريجيا الأيام الماضية لتتراوح ما بين 18 و19 درجة على القاهرة، مع استمرار انخفاضها خلال ساعات الليل لتصل إلى 7 درجات وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة»، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض غرب البلاد لحالة من عدم الاستقرار تتمثل في أمطار على السلوم ومطروح، وتمتد إلى الإسكندرية.

وأوضحت أن الأمطار التي تضرب غرب البلاد والسواحل الشمالية تتراوح حدتها بين متوسطة وغزيرة ورعدية على بعض المناطق، ومع دخول الليل تصل الأمطار إلى شمال البلاد والدلتا لتتراوح حدتها من خفيفة إلى متوسطة».

وتوقعت بدء حالة عدم الاستقرار من غدٍ الثلاثاء لتتعرض السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والقاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد لأمطار تتراوح حدتها من متوسطة إلى غزيرة، بينما تكون رعدية ومصحوبة بكرات الثلج على بعض المناطق»، متوقعة سقوط كرات ثلج على بعض المدن الجديدة بالقاهرة.

وكشفت عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الثلاثاء لتصل درجة الحرارة إلى 17 درجة على القاهرة، مع نشاط للرياح لكن بصورة أقل من الأسبوع الماضي لتراوح سرعتها ما بين 40 و50 كيلو مترا/ الساعة»، متوقعة أن تكون كميات مياه الأمطار أكثر غزارة من الأيام الماضية.

وحول ما يتردد بشأن تعرض البلاد لعاصفة تسمى القرش أو الثعبان، نفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد هذه الشائعات، معلقة «كميات الأمطار معتاد عليها في فضل الشتاء مفيش مشاكل، ولا يوجد قلق، سنتعرض لحالة متوسطة الشدة».

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار الأمطار على سلاسل البحر الأحمر وسيناء يوم الأربعاء.

 


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