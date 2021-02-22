افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بورسعيد بحضور نيفين القباج.. فيديو وصور

بورسعيد - مدحت وهبة - محمد عزام

افتتحت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بورسعيد، في حضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم - رئيس جامعة بورسعيد.

وأشارت وزير التضامن، إلى أن الوحدة تأتي في إطار بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن الوحدة تهدف لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الطالب الجامعي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتقديم خدمات وبرامج تأهيلية وتثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية، وذلك سواء كان الطالب طبيعي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، ثمن رئيس جامعة بورسعيد الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في المرحلة الحالية، ومرحبًا بوجود قناة للتواصل مع الجامعة والوزارة والتي تساهم مع الجامعة في خدمة ورعاية أبنائنا الطلاب.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التضامن، فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية.

ومن المنتظر أن تتضمن زيارة وزير التضامن الاجتماعي: تفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة في مدينة بورفؤاد، بالاضافة لزيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي، ثم تفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بمحافظة بورسعيد.