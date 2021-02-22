افتتاحية حمراء لبورصة قطر بجلسة الاثنين بضغوط هبوط 5 قطاعات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% خاسراً 5.13 نقطة ليصل إلى مستوى 10261.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 57.5 مليون سهم بقيمة 107.7 مليون ريال عبر تنفيذ 2957 صفقة، وتراجع 30 سهماً، وارتفع 13 سهماً.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، 0.07%، على التوالي.

في سياق متصل، أعلنت المجموعة للرعاية الطبية، الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020، وذلك يوم 25 فبراير الجاري.

وأعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 10 مارس المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في مارس المقبل.

وأكدت شركة بروة العقارية، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للانعقاد، لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2021م، والمصادقة عليهما، سماع تقـرير مراقب الحسـابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020م، والمصادقة عليه، سماع تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والمصادقة عليه، وتعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2021، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.125 ريال للسهم (12.5% من القيمة الإسمية للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.