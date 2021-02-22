اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 05:35 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تسجل 10 آلاف و180 إصابة و202 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:20 م
إندونيسيا تسجل 10 آلاف و180 إصابة و202 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت السلطات الإندونيسية تسجيل 10 آلاف و180 إصابة جديدة و202 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأوضحت فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أزمة كورونا في البلاد - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا)، اليوم /الاثنين/ - أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليون و288 ألفًا و833 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفًا و691 حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا ليصل إلى مليون و96 ألفًا و994 شخصًا بعد تعافي 9 آلاف و918 شخصًا اليوم، فيما لا تزال هناك 157 ألفًا و148 حالة نشطة تخضع للعلاج.

جدير بالذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

 

 

 

 

 


اندونسيا

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