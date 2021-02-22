إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية بالسويس.. صور

شارك فى الحملة المهندسه فاتن عبد الغنى ، رئيس حى السويس , محمد عبد الله سكرتير الحى و قوة أمنية من قسم شرطة السويس وقيادات الحى .

أغلقت الحملة 8 من مراكز خاصة للدروس الخصوصية للطلاب بشارع الجيش بالسويس، وحررت محاضر لأصحاب تلك المراكز بسبب مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء .

أكد المهندسه فاتن عبد الغنى ، ان حى السويس يضم أكبر عدد من المراكز الدروس الخصوصية داخل المحافظة ، لافتة ان هناك حملات مستمرة و شبه يومية على تلك المراكز من أجل إغلاقها تنفيذ لقرار المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا .