اليوم السابع
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إعلام رسمى صينى يعلن استخدام أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات سينوفارم عالميا

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:29 ص
إعلام رسمى صينى يعلن استخدام أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات سينوفارم عالميا لقاح سينوفارم - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وسائل إعلام رسمية صينية يوم الأحد إنه تم استخدام أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 من إنتاج شركة سينوفارم الصينية التي تدعمها الدولة، منها أكثر من 34 مليون جرعة داخل الصين والباقي بالخارج.

وتنتج شركة (سي.إن.بي.جي) التابعة لسينوفارم لقاحين مضادين لكوفيد-19، أحدهما تطوره وحدة لها في بكين وحصل على الموافقة للاستخدام العام في الصين والاستخدام الطارئ في عدد من البلدان منها العراق وباكستان والمغرب.

واللقاح الثاني تطوره وحدة لشركة (سي.إن.بي.جي) في ووهان وحصل أيضا على الموافقة للاستخدام الطارئ في الصين.

وقال التليفزيون المركزي الصيني "تم حتى الآن استخدام أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات (سي.إن.بي.جي)... منها أكثر من 34 مليون جرعة داخل الصين".

وبخلاف هذين اللقاحين تطور الصين اثنين آخرين بشركتي سينوفاك بيوتك وكانسينو بيولوجيكس، حصلا على الموافقة على الاستخدام في الخارج.

ويمكن تخزين تلك اللقاحات في درجات التبريد العادية مما يجعلها خيارا أكثر جاذبية لكثير من البلدان النامية التي تواجه صعوبة في استخدام منتجات منافسة من شركتي مودرنا وفايزر تتطلب درجات تبريد أعلى بكثير للتخزين طويل الأمد.

كانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت الأسبوع الماضي إن بكين تقدم مساعدة بخصوص اللقاحات إلى 53 دولة نامية ولديها اتفاقات تصدير مع 22 بلدا.

 


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الصين

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