وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5577 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 12 وفاة جديدة أمس ، في حين أن هناك 834 حالة خطرة و280 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أن 5 ملايين و367 ألفا و479 حالة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في اسرائيل، بينما تلقى مليونان و990 ألفا و 343 شخصا الجرعة الثانية.