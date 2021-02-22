أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 22-2-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 22-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.296 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركة



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الأهرام للطباعة والتغليف، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بنك الكويت الوطني-مصر، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بي انفستمنتس القابضة، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تربح 4.8 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.296 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 774.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.2 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.94%، والعرب على 5.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.43%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 44.1 مليون جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 68.9 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 11549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2399 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4429 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3437 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 8.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.14%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 35.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.60%.

- مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب بسعر إغلاق 0.807 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 16.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.19%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 19.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.71%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 3.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.26%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 17.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.06%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 41.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.