اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 02:07 م
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أسعار الأسماك بسوق العبور .. البورى بجميع أحجامه يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:43 م
أسعار الأسماك بسوق العبور .. البورى بجميع أحجامه يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهد سوق السمك استقرارا فى الأسعار اليوم الاثنين 22-2-2021  في سوق العبور للجملة، حيث أكد زكي السماك- تاجر أسماك- بسوق العبور أن جميع الأصناف أسعارها مستقرة داخل السوق، حيث إن البلطي المزارع يتراوح بين 16-21 جنيها للكيلو والبلطي البلدى الأسواني فيتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو. 
 
وأضاف السماك في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار البورى سجلت 32- 50 جنيها للكيلو بجميع احجامه، وبالنسبة لأسماك المكرونة بجميع أصناف من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 - 60 جنيها للكيلو ونفس الأسعار بالنسبة للبربون تتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " بـ 70-100 جنيه للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " نحو  25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القراميط شيلان  بين 10 – 20 جنيها.
 
 

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