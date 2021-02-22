أسعار الأسماك بسوق العبور .. البورى بجميع أحجامه يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهد سوق السمك استقرارا فى الأسعار اليوم الاثنين 22-2-2021 في سوق العبور للجملة، حيث أكد زكي السماك- تاجر أسماك- بسوق العبور أن جميع الأصناف أسعارها مستقرة داخل السوق، حيث إن البلطي المزارع يتراوح بين 16-21 جنيها للكيلو والبلطي البلدى الأسواني فيتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو.

وأضاف السماك في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار البورى سجلت 32- 50 جنيها للكيلو بجميع احجامه، وبالنسبة لأسماك المكرونة بجميع أصناف من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 - 60 جنيها للكيلو ونفس الأسعار بالنسبة للبربون تتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " بـ 70-100 جنيه للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " نحو 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القراميط شيلان بين 10 – 20 جنيها.