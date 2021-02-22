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أستراليا تبدأ فى تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:30 م
أستراليا تبدأ فى تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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بدأت أستراليا الاثنين في تطعيم سكانها باللقاح المضاد لكورونا حيث ينتظر أن يتلقى عمال الصحة ومرافق العزل الصحي والمسٍنين لوحدهم 1,4 مليون جرعة من لقاح "فايزر/بيونتيك" خلال أسابيع.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ففي انتظار وصول كميات معتبرة من لقاح "أسترازينيكا" خلال شهر مارس، قال وزير الصحة الأسترالي غريج هانت إنه يأمل أن تتمكن حكومته من تطعيم 60 ألف شخص خلال الأسبوع الأول من الحملة التي يُفترَض أن تنتهي في شهر أكتوبر المقبل.

 

وسبق انطلاق حملة التطعيم مظاهرات نظمها الآلاف، السبت الماضي، للتعبير عن رفضهم لتلقي اللقاح انطلاقا من وجهة نظر توصف إعلاميا بأنها مستلهَمة من "نظرية المؤامرة".

 


استراليا

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فيروس كورونا

كوفيد 19

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